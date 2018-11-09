- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки11:45
- В Мариуполе пенсионерка повесилась из-за отказа в субсидии11:15
- Оккупационные «власти ДНР» из-за выборов отменили занятия в школах11:00
- Замороженная ситуация: Что планирует Россия после «выбров» в «Л-ДНР»10:01
- Донецк: пожар в районе стадиона «Шахтер». Валит дым09:31
- В Донецке ночью прогремел мощный взрыв, жители в панике09:17
Боевики «ДНР» в Донецке и Горловке устраивают тотальные проверки на дорогах
Во временно оккупированных Донецке и Горловке на дорогах снова появились боевики «ДНР» и российские оккупанты, ведущие тотальную проверку. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных Донецка и Горловки в соцсетях сообщают, что на дорогах городов снова появились боевики «ДНР» и российские «ихтамнеты», ведущие тотальную проверку транспорта. У людей всё больше укрепляется ощущение, что они живут в гетто. Кроме всего, на дорогах появился военный патруль и «ВАИ». Также люди обращают внимание на форму и каски нового образца.
Вот как описывают происходящее дончане и горловчане:
«Дк куйбышева, бакины — гаи и воен патруль, кольцо ж/д- воен.патруль, вещевой/авторынок — гаи… Действительно, — жизнь в гетто...»,
«Горловка стоят патрули по дороге от Строителя и до Бессарабки»,
«Из тех что я сегодня видел облав на дорогах, так это на Барнсли и возле бывшей заправки WOG на квартале. Ну и гаишники стоят возле первой школы, но то такое. Горловка»,
«В прошлый шмон на румяхе клоуны стояли в касках, а на них сзади белая бумажка типа бейджик и форма на них была какая-то модная»,
«И снова: Смолянка гаи, Бакины-воен. патруль, маяк — гаи… Причем гаи снова ловит укр.номера...».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, проверка, дорога, ДНР
- В Горловке восстанавливают скоростной режим транспорта (ФОТО)
- В Горловке пытались украсть плиты перекрытия технологической дороги
- В Горловке активисты заставили власти засыпать ямы на дорогах
- Властей Горловки не устраивает бесплатный шлак
- В Горловке тотальная проверка: боевики проверяют даже велосипедистов
- В Горловке проведут операцию "Опасный груз"
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки11:45
- В Мариуполе пенсионерка повесилась из-за отказа в субсидии11:15
- Оккупационные «власти ДНР» из-за выборов отменили занятия в школах11:00
- Замороженная ситуация: Что планирует Россия после «выбров» в «Л-ДНР»10:01
- Донецк: пожар в районе стадиона «Шахтер». Валит дым09:31
- Вооруженный бунт зеков в колонии: 27 трупов и спецназ14:15
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Масштабный сбой в ПриватБанке оставил украинцев без денег13:15
- "Нас разнесут, "Мертвая рука" бесполезна", - в российском Генштабе рассказали печальную правду о ядерной мощи РФ 13:00
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- Поклонники «Ералаша» оплакивают любимую звезду12:30
- Украинцы могут лишиться работы из-за повышения зарплат12:15
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями