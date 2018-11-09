Боевики «ДНР» в Донецке и Горловке устраивают тотальные проверки на дорогах

09.11.2018 08:14

Во временно оккупированных Донецке и Горловке на дорогах снова появились боевики «ДНР» и российские оккупанты, ведущие тотальную проверку. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных Донецка и Горловки в соцсетях сообщают, что на дорогах городов снова появились боевики «ДНР» и российские «ихтамнеты», ведущие тотальную проверку транспорта. У людей всё больше укрепляется ощущение, что они живут в гетто. Кроме всего, на дорогах появился военный патруль и «ВАИ». Также люди обращают внимание на форму и каски нового образца.

Вот как описывают происходящее дончане и горловчане:

«Дк куйбышева, бакины — гаи и воен патруль, кольцо ж/д- воен.патруль, вещевой/авторынок — гаи… Действительно, — жизнь в гетто...»,

«Горловка стоят патрули по дороге от Строителя и до Бессарабки»,

«Из тех что я сегодня видел облав на дорогах, так это на Барнсли и возле бывшей заправки WOG на квартале. Ну и гаишники стоят возле первой школы, но то такое. Горловка»,

«В прошлый шмон на румяхе клоуны стояли в касках, а на них сзади белая бумажка типа бейджик и форма на них была какая-то модная»,

«И снова: Смолянка гаи, Бакины-воен. патруль, маяк — гаи… Причем гаи снова ловит укр.номера...».

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