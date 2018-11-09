«Что-то бахнуло и сирены завыли». В центре Донецка прогремел взрыв

09.11.2018 20:02

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 9 ноября, около 17:15 по местному времени прогремел взрыв. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

По данным дончан, взрыв прогремел в районе СБУ, из-за громкого звука завыли сирены. В комментариях люди пишут:

«Донецк 17.14 к Пишут на СБУ шото бахнуло и сирены завыли. Пока без подробностей», — отметил пользователь. «На станции переливания сигналки сработали», — добавил другой автор.

Наиболее сильно взрыв был слышен в центре города, а также ближе к Киевскому району.

Роза и Мира подпрыгнули. Потом видели машины с мигалками, которые выезжали с нашего двора (от Республиканского) на проспект Мира».

Источник: https://donpress.com