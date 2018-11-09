Донецк: пожар в районе стадиона «Шахтер». Валит дым

09.11.2018 09:31

Во временно неподконтрольном Украине Донецке зафиксирован сильный пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Возгорание отмечается в районе стадиона «Шахтер». Там виден большой столб белого дыма.

«#Донецк 08.36 к Что-то горит в р-не стадиона «Шахтер», — пишут очевидцы. Никаких подробностей по данному происшествию пока нет.

Источник: https://donpress.com