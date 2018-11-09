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Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в рамках минских переговоров ОРДО осуществляет действия, диаметрально противоположные Минским соглашениям. Об этом он сообщил, комментируя вопрос о целесообразности продолжения попыток урегулирования конфликта на Донбассе в данном формате.
В частности, он отметил:
«На протяжении всего этого периода мы строим свою государственность. Мы укрепляемся… Все это подталкивает нас к интеграции с Россией. Мы не можем жить в замкнутом пространстве. Сейчас работает «Русский центр" — начинали с 12 регионов, теперь работаем с 20 регионами Российской Федерации, а на следующий год запланировано работать уже с 25 регионами России».
При этом он добавил, что оккупационная «администрация» продолжит использовать переговоры в Минске для собственного пиара:
«Для нас Минск является международной площадкой, где мы слышны, где наша позиция понятна и транслируется всему миру. Поэтому для нас нецелесообразно выходить из Минских соглашений».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Пушилин, ОРДО, Минские соглашения
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