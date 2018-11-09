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PR-абсурд от команды Пушилина
До “выборов” остаётся каких-то пара дней. Команда Пушилина, его PRщики делают агитационные ходы, что расходятся с пониманием здравомыслящих людей. Ранее в своих статьях я писал, как людей на временно неподконтрольных территориях шантажируют увольнением в случае неявки на избирательные участки. Помимо “выборов”, жителей “ДНР” вопреки их воле заставляют посещать концерты российских “звезд”. А очередным абсурдом стало пренебрежение учебным процессом ради очередной уловки для простого народа. Так, в одну из донецких школ привезли 13 тонн картофеля.
“Старшеклассников сняли с уроков разгружать это дело, а потом отправили домой мыться. В понедельник сказали в школу не приходить, “не до вас будет”. Учителям дали команду прийти и проголосовать с 14:00 до 15:00, будет телевидение, “надо изобразить массовость”, иначе «до увольнения”, – делятся родители в сети Интернет.
В это воскресенье боевики также собираются проводить культурно-массовые мероприятия. На фоне фиктивных “выборов” создаётся некий праздник, где будет: ярмарка, концерт, конкурсы, викторины и беспроигрышная лотерея.
А пока боевики во всю готовятся праздновать, у простых людей делах всё хуже. Так один из рабочих рассказ, что “показатели перед выборами приобрели следующий вид: остановка двух доменных печей “Донецкстали” и сокращение персонала. Остановка электропечи ГП “ЮМЗ”, задержка запрплаты — 1,5 месяца”. Если бы не принуждение, вряд ли бы кто-то голосовал за ВрИО главы “ДНР”. Что говорить о мирном населении, если и сами боевики не голосовали бы, представься такая возможность.
Так, Игорь Гиркин, бывший соратник Пушилина, у себя на странице в соцсети назвал его “непопулярным и гардким кандидатом” и поделился своим виденьем того, что сейчас происходит в “республике”, окрестив это “выборами по-донецки”:
“Шаг первый: отыскать самого непопулярного и гадкого кандидата, способного вызвать у населения только ненависть и раздражение. Назначить его фаворитом.
Шаг второй: любыми способами устранить от участия к выборам всех других кандидатов, способных составить конкуренцию фавориту. Назначить соперников из числа людей, которые всем своим видом показывают, что побеждать и не собираются.
Шаг третий: повсеместно и публично угрожать избирателям, что если они не пойдут голосовать и не проголосуют за фаворита, то их, минимум, лишат средств к существованию.
Шаг четвертый: обеспечить выборы фаворита и обвинить “киевских партнеров” в том, что те не хотят признавать „народное волеизъявление”.
Несмотря ни на что, командование оккупантов продолжает активно проводить роботу по подготовке к “выборам”. В связи с этим на временно оккупированных территориях был усилен административно-полицейский и контрразведывательный режим, а личный состав т.н. силовых структур ДНР/ЛНР переведен на усиленный режим несения службы. С целью предотвращения утечки данных и манипулирования результатами выборов, начальником штаба 1 АК отдано распоряжение о запрете проведения фото и видеосъёмки хода выборов в частях 1 АК. Кроме того, представители военных частей на избирательных участках получили распоряжение о возвращении списков с участков уже с грифом “секретно”.
Больной темой боевиков является признание их идей. В этом направлении пропагандисты Пушилина готовы на самый “грязный ход”. Вот и представитель ОРДО в политической группе Контактной группы Наталья Михайловараспространила ложную информацию о том, что координатор от ОБСЕ Мартин Сайдик якобы не выступает против “выборов” глав “республик”. По её словам, Мартин Сайдик тоже не считает, что “выборы” 11 ноября не вписываются в Минский процесс. Так её процитировали сепаратистские СМИ: “несмотря на личное сочувствие позиции Киева, выразил надежду на то, что избирательный процесс не будет препятствовать реализации Минских соглашений”. В действительности же слова координатора от ОБСЕ звучат следующим образом: “я считаю, что проведение так называемых “выборов” не соответствует ни букве, ни духу минских соглашений”.
К позиции ОБСЕ в эту среду присоединилось и правительство Японии, которая считает “выборы” в ОРДЛО незаконными и не намерено признавать их результаты. “Так называемые “выборы”, которые запланированы на 11 ноябрь и объявлены “ДНР” и “ЛНР”, не регулируются Минскими договоренностями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии считает эти выборы незаконными, и такие односторонние действия не следует осуществлять”, – говорится в заявлении пресс-службы посольства Японии в Украине в среду, 7 ноября.
Чем больше вранья вокруг выборов, тем хуже кандидат. Насколько плох Пушилин, если вся его предвыборная кампания построена исключительно на вранье?
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, Пушилин
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