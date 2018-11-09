Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»

09.11.2018 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»

Уже 11 ноября на территории Украины, оккупированной пророссийскими террористами запланировано проведение «выборов». Служба безопасности Украины смогла получить результаты голосования еще до момента проведения «выборов», сообщает «112 Украина», передает replyua.net.

Василий Грицак, глава вышеуказанной спецслужбы озвучил полученные им цифры во время сегодняшнего брифинга. Одновременно с этим он подчеркнул, что Российская Федерация специально устроила на оккупированном Донбассе так называемые «выборы» для того, чтоб создать имитацию процесса свободного волеизъявления народа. «На самом деле, как в 2014 году, так и в 2018 году все победители уже определены и победные цифры уже нарисованы в АП. Я открою маленькую тайну, это оперативные данные, я думаю, это немного спутает карты для тех, кто сидит на неподконтрольной территории и режиссирует эти так называемые выборы. По нашим данным, предварительно уже нарисовали для победы Пушилина в «ДНР» 55%, Пасечника в «ЛНР» - 63%. Явку должны показать 70% избирателей», - заявил Грицак. 

В свою очередь, известный украинский блогер Денис Казанский на своей странице в сервисе микроблогов Twitter обнародовал доказательства того факта, как террористы «ДНР» обеспечивают явку на предстоящие выборы. По его словам, террористы подписывают обязательство, что местные жители будут голосовать именно за Пушилина. 



Теги: Донбасс, выборы, СБУ, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх