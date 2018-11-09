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Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что «выборы» в ОРДЛО — это полная дискредитация Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-службу СНБО.
Турчинов отметил, что проведение «выборов» в ОРДЛО осудило мировое сообщество и назвал их «грубым нарушением и полной дискредитацией минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией». Секретарь СНБО уточнил:
«Правоохранительные органы выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности… Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о беспочвенности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс — вовремя остановиться от участия в преступлении».
Кроме того, по его словам, действия лиц, причастных к организации и проведению «выборов» в ОРДЛО являются преступлением, предусмотренным ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ст. 111 (государственная измена); ст. 114−1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, Турчинов, наказание, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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