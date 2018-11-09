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Архив - Донецкая область

В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко

09.11.2018 14:02
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В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о присвоении имени убитого экс-главаря ОРДО Александра Захарченко общеобразовательному учреждению «Школа № 4 — Кадетский корпус». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

В тексте «документа» сказано:

«Постановляю переименовать Республиканское общеобразовательное учреждение «Школа № 4 — Кадетский корпус» в Республиканское общеобразовательное учреждение «Школа № 4 — Кадетский корпус им. А. В. Захарченко».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, училище, ДНР, Захарченко
 
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