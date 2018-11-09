В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко

09.11.2018 14:02

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о присвоении имени убитого экс-главаря ОРДО Александра Захарченко общеобразовательному учреждению «Школа № 4 — Кадетский корпус». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

В тексте «документа» сказано:

«Постановляю переименовать Республиканское общеобразовательное учреждение «Школа № 4 — Кадетский корпус» в Республиканское общеобразовательное учреждение «Школа № 4 — Кадетский корпус им. А. В. Захарченко».

Источник: https://donpress.com