В Донецке ночью прогремел мощный взрыв, жители в панике

09.11.2018 09:17

Жители временно неподконтрольного Украине Донецка сообщают о мощном взрыве, который прогремел в городе в ночь на сегодня, 9 ноября. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

Взрыв прогремел около 4:00, его было особенно хорошо слышно в южной части города — районы Мирный, Солнечный Боссе. Некоторые очевидцы считают, что это был одиночный артиллерийский залп.

«Донецк Мирный сейчас тихо. Но в 03:47 где-то шарахнуло из арты. Один раз. Громко и страшно. Сразу проснулась и вскочила», — пишут комментаторы. «ДК 21 затрещали окна», — писали очевидцы в момент взрыва. «Боссе было отчетливо слышно, как будто рядом», — добавил еще один пользователь.

Источник: https://donpress.com