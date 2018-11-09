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Архив - Донецкая область

В Донецке ночью прогремел мощный взрыв, жители в панике

09.11.2018 09:17
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В Донецке ночью прогремел мощный взрыв, жители в панике

Жители временно неподконтрольного Украине Донецка сообщают о мощном взрыве, который прогремел в городе в ночь на сегодня, 9 ноября. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

Взрыв прогремел около 4:00, его было особенно хорошо слышно в южной части города — районы Мирный, Солнечный Боссе. Некоторые очевидцы считают, что это был одиночный артиллерийский залп.

«Донецк Мирный сейчас тихо. Но в 03:47 где-то шарахнуло из арты. Один раз. Громко и страшно. Сразу проснулась и вскочила», — пишут комментаторы.

«ДК 21 затрещали окна», — писали очевидцы в момент взрыва.

«Боссе было отчетливо слышно, как будто рядом», — добавил еще один пользователь.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, взрыв
 
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