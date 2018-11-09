В Мариуполе пенсионерка повесилась из-за отказа в субсидии

09.11.2018 11:15

Из-за отказа в получении субсидии женщина из Сартаны наложила на себя руки.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мариупольский общественник Максим Миргородов. Он написал: «Обнищание нашего народа перешло последнюю грань. Бедность и недовольство жизнью толкают людей на отчаянные шаги. На днях в Сартане случилось непоправимое – из-за невозможности платить государству деньги, ушла из жизни женщина. Ей отказались оформить субсидию на следующий год, насчитали новые долги. Понимая, что не способна оплатить космические суммы за отопление, она покончила жизнь самоубийством».

Факт смерти пенсионерки подтвердили в Центральном отделе полиции, уточнив, что женщину обнаружили родственники 2 ноября около 6:30 в ее доме. Также правоохранители подтвердили наличие следов удушения, уточнив, что факту смерти открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

На странице в соцсети нардепа Олега Ляшко опубликована информация, что пенсионерка получала пенсию 1600 грн. Она жила с сыном, который был с ней прописан. Месяц назад он женился и стал жить отдельно. Женщине якобы отказали в субсидии по причине наличия долга за коммуналку в размере 2400 грн. Сын с невесткой пытались поддерживать женщину, но решить вопрос с долгом не получилось, так как перед свадьбой пару ограбили, забрав деньги, занятые на свадьбу, и золото. Перед самоубийством пенсионерка одолжила деньги у сестры и соседки и заплатила долг.

Директор департамента социальной защиты населения Мариупольского городского совета Андрей Ремпель сообщил MRPL.CITY, что о конкретной ситуации информации не имеет. При этом он отметил, что пенсионерка с указанной пенсией гарантированно должна была получить субсидию и для этого от нее требовалась только декларация доходов и заявление. Андрей Ремпель уточнил, что в случае, если с женщиной были прописаны еще граждане, тогда расчет субсидий должен производиться с учетом и их доходов.

«Одним из главных нововведений этого года на получение государственной помощи является обязательное указание в декларации паспортных данных всех прописанных членов семьи, а также детей, достигших 14 лет. Теперь автоматический перерасчет на получение субсидий получило из 40 тысяч зарегистрированных граждан - только 36 тысяч. Другие же 4 тысячи мариупольцев находятся на стадии рассмотрения, в силу ряда причин: изменения в составе семьи, деклараций паспортных данных, задолженность, прочее. Причиной отказа в госпомощи может быть ряд причин: наличие дома более 200 кв. метров, квартиры более 120 кв. метров, автомобиля - даты выпуска меньше чем 5-летней давности, нового имущества стоимостью в 50 тысяч и тому подобное. К тому же, в случае, если трудоспособный член вашей семьи не работает официально - то в оформлении субсидии вам откажут», - отметил директор департамента социальной защиты населения Мариупольского городского совета.

Он дополнил: «Если у вас есть дети или родственники, зарегистрированные в вашей квартире, но они живут отдельно и уплачивают единый социальный взнос, то вы имеете возможность на получение субсидии без учета их доходов - после проверки указанного факта соц. инспектором. В случае пребывания зарегистрированных родственников за пределами Украины, они должны предоставить документ, подтверждающий официальное трудоустройство, - чтобы вы имели возможность на помощь. Но в расчет принимается лишь 21 государство, перечень которых есть на сайте Министерства социальной политики Украины».

Источник: https://mrpl.city