В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали

09.11.2018 12:00

Сотрудники так называемого «МВД ДНР» деактивировали взрывное устройство, установленное на опоре линии электропередачи в районе неподконтрольного Украине поселка Новый Свет Старобешевского района. Об этом сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«В районе поселка городского типа Новый Свет стражи порядка обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП».

На данный момент устанавливаются причастные к изготовлению и установке устройства лица.

Источник: https://donpress.com