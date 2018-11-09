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Замороженная ситуация: Что планирует Россия после «выбров» в «Л-ДНР»
Незаконные «выборы» в «Л-ДНР», запланированные на 11 ноября, не приведут к военной эскалации, в Кремле делают расчет на другое. О том, к чему Россия может прибегнуть после «выборов», и какое они имеют значение для российской политики в отношении Донбасса рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенанта Василий Богдан, передает «Апостроф».
Как подчеркнул Богдан, «выборы» в «Л-ДНР» – незаконны, не соответствуют ни Минским договоренностям, ни стандартам ОБСЕ, ни законодательству Украины.
«Они противоречат закону об особом статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, различным договоренностям в "нормандском формате" и рекомендациям ЕС, ОБСЕ и ведущих стран мира о нецелесообразности и незаконности таких выборов. Понятно, что они не будут иметь никаких последствий в правовом поле. Думаю, здравомыслящие люди на оккупированных территориях также осуждают эти выборы», – считает эксперт.
По его словам, проведение этих выборов свидетельствует о том, что путинский режим вообще не намерен выполнять Минские договоренности. «Все больше заметна тенденция попыток Путина заморозить конфликт на Донбассе, чтобы с помощью этого рычага принуждать Украину к уступкам. Прежде всего, попробовать "обменять" Донбасс на Крым», – сказал Богдан.
Эксперт выразил мнение, что масштабных боевых действий на Донбассе ожидать не стоит. Ведь, во-первых, есть четкая позиция международного сообщества, НАТО, ЕС и США. Во-вторых, украинские Вооруженные силы и их возможности настолько выросли, что Путин не решится на какую-то масштабную операцию. И ему это сейчас не нужно, потому что вскоре в Украине должны состояться президентские и парламентские выборы.
«Усилия Путина направлены, во-первых, на провокации на восточном фронте, и, во-вторых, в задействовании "пятой колонны", чтобы расколоть украинское общество, деморализовать, дезориентировать и демобилизовать его. С помощью информационно-пропагандистских кампаний Путин хочет скомпрометировать основные институты украинского государства и привести к власти прокремлевские силы, которые изменят евроатлантический вектор Украины», – уверен эксперт.
Он подчеркнул, что на это рассчитывают Путин и специальные службы РФ. С помощью пропаганды они пытаются внедрить в сознание украинских граждан позицию о том, что мир нужен любой ценой, несмотря на все риски и угрозы. И, главное, что этот мир следует достичь путем уступок Кремлю и на условиях Кремля. Эксперт убежден, что таких уступок не будет, но очевидно, что Россия пытается.
«Нужна мощная консолидация украинского общества, несмотря на все проблемы, связанные с тем, что истекает срок действующего президента. Президент в пределах своих полномочий должен принять все меры для проведения президентских и парламентских выборов в соответствии с международными и украинскими стандартами, не допустить вмешательства России в выборы и грубого финансирования ею определенных кандидатов и политических сил», – резюмировал Василий Богдан.
Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
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