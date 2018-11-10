Безжалостный убийца бойцов ООС: волонтеры опубликовали фото орудующего на Донбассе россиянина по кличке "Утес"

10.11.2018 16:45

Террорист воюет в составе одного из бандформирований на стороне боевиков "ДНР". Фото российcкого оккупанта в соцсети Facebook показали волонтеры "Повернись живим", передает "Диалог.UA". В кадр попал наемник РФ, на совести которого не одна жизнь бойцов ВСУ. Террорист по кличке "Утес" является "командиром" 9-го полка "ДНР".



"Пока живой, но это вопрос времени. Сидит, "бедолага", ломает голову, что делать с очередной партией гуманитарной помощи в виде двух десятков пакетов "Гемостоп", - прокомментировали волонтеры снимок в соцсети. Кроме того, патриоты добавили, что террористы на Донбассе получают адекватный ответ от сил ООС на все провокации наемников РФ.

Поэтому "гуманитарка" понадобится, прежде всего, именно раненым оркам. Кстати, как сообщают украинские военные, потери оккупантов за последнее время существенно возросли. "Не так давно "каким-то чудом" у боевиков сгорел пункт управления артиллерией со складом боеприпасов и гаубицей Д30", - рассказали волонтеры.

Напомним, в Донецке взрывом уничтожили штаб террористов. Шокированные боевики после этого устроили массовые обыски. Также сообщалось, что одиозная террористка "Корса" из Горловки грозится въехать на жеребце в Киев на "парад победы" боевиков.



Источник: www.dialog.ua