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Архив - Донецкая область

Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска

10.11.2018 19:05
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Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска

Во временно оккупированном Харцызске боевики «ДНР» и российские оккупанты скрывают информацию о жертвах среди гражданского населения, находящихся в местной больнице. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В городской больнице в н. п. Харцызск (неподконтрольный правительству, 26 км к востоку от Донецка), когда наблюдатели уточняли информацию о жертвах среди гражданского населения, медработники сообщили, что персоналу больницы не разрешается предоставлять информацию ввиду приказов от вооруженных формирований».



Теги: Донбасс, Харцызск, больница, ДНР, боевики
 
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