Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО

10.11.2018 19:58

Европейский Союз не признает и считает незаконными так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

«ЕС считает, что „выборы“, запланированные на 11 ноября 2018 года на неподконтрольных Украине территориях, так называемых „Луганской народной республики“ и „Донецкой народной республики“, незаконны и нелегитимны и не будут признаны. ЕС осуждает эти „выборы“, поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые (сторонами) по Минским соглашениям, и нарушают суверенитет Украины. Минскими соглашениями предусмотрено проведение местных выборов исключительно в рамках украинского законодательства, в соответствии со стандартами и при наблюдении ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что Европейский Союз поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Европейский Союз напоминает, что реализация Минских соглашений всеми сторонами остается ключевой для достижения устойчивого политического урегулирования конфликта на востоке Украины и подчеркивает ответственность Российской Федерации в этом вопросе. ЕС приветствует решение Украины о продлении действия закона об особом статусе некоторых частей восточной Украины до конца 2019 года», — говорится в заявлении.

Она выразила надежду, что Россия в полной мере использует свое значительное влияние на группировки НВФ для того чтобы соблюдались минские соглашения.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная со всестороннего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предусматривают», — говорится в заявлении.

Источник: https://donpress.com