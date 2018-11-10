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На неподконтрольной территории Донетчины наступила «тишина»
Сегодня, 10 ноября, за сутки до так называемых «выборов» на контролируемой группировкой «ДНР» территории Донецкой области объявлен «день тишины». Агитация в этот период считается «незаконной». Об этом сообщает подконтрольное местной власти издание ДАН.
«Предвыборная» агитация, стартовавшая 11 октября 2018 года, «официально» завершена. Граждан предупреждают, что любая агитация во время «дня тишины» может негативно отразиться на «кандидатах», в чьих интересах она проводится.
«Жители ДНР будут выбирать руководителя государства и депутатов Народного Совета. Следить за ходом голосования будут 48 международных наблюдателей из Российской Федерации, Абхазии, Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Турции, Финляндии, Франции, Чили и Южной Осетии», — сказано в публикации.
Также издание уточняет, что «выборы» полностью соответствуют «законодательству» и не нарушают минских договоренностей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, война, ДНР, ЛНР
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