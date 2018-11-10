Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»

10.11.2018 20:36

Студентов вузов неподконтрольной части Луганской области не отпускают на выходные домой и рекомендуют проголосовать на «выборах». Такие сообщения появились в соцсетях.

Так, по информации авторов публикаций, студентам и сотрудникам Луганского национального университета имени Владимира Даля необходимо явится на «выборы» в обязательном порядке. Накануне студентов предупредили, что они не должны разъезжаться по домам в эти выходные. После голосования все обязаны отчитаться, сделав соответствующий звонок заведующему кафедры. А студенты педагогического вуза должны проголосовать «под роспись».

Сообщается также, что обещанного ранее вознаграждения в виде карты пополнения от оператора мобильной связи «Лугаком» не будет.

«Вот так, и домой отдохнуть нельзя и поощрения нет», — сетуют луганчане.

Источник: https://donpress.com