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Архив - Донецкая область

Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»

10.11.2018 20:36
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Студентов вузов неподконтрольной части Луганской области не отпускают на выходные домой и рекомендуют проголосовать на «выборах». Такие сообщения появились в соцсетях.

Так, по информации авторов публикаций, студентам и сотрудникам Луганского национального университета имени Владимира Даля необходимо явится на «выборы» в обязательном порядке. Накануне студентов предупредили, что они не должны разъезжаться по домам в эти выходные. После голосования все обязаны отчитаться, сделав соответствующий звонок заведующему кафедры. А студенты педагогического вуза должны проголосовать «под роспись».

Сообщается также, что обещанного ранее вознаграждения в виде карты пополнения от оператора мобильной связи «Лугаком» не будет.

«Вот так, и домой отдохнуть нельзя и поощрения нет», — сетуют луганчане.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, студенты, ОРЛО
 
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