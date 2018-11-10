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Архив - Донецкая область

Россия полностью контролирует оккупированные территории. Признано санкциями

10.11.2018 13:17
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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что новые санкции признают контроль России над оккупированными территориями. Об этом сообщает Трибун.
Дипломат подчеркнул, что новые санкции против России касаются как аннексированного Крыма, так и оккупированного Донбасса. Они введены против трёх физических лиц и девяти компаний, которые способствуют "интеграции" Крыма в Россию и причастны к нарушениям прав человека.
При этом США возлагают на Россию ответственность за нарушение прав человека в неподконтрольных территориях, которые оккупированы или контролируемые Россией с помощью силы.
"В течение долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над происходящим на оккупированных ею территориях. Это касается военных сил, политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс на востоке Украины", - заявил спецпредставитель.
Волкер отметил, что санкции против России будут усиливаться в случае отсутствия прогресса по вопросу возвращения Крыма Украине и имплементации Минских соглашений.
Также Курт Волкер сообщил, что в течении ближайших двух недель планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым, однако точная дата встречи пока неизвестна.
США расширили санкции против России за аннексию Крыма и вооружённую агрессию на Донбассе. В санкционный список вошли так называемый "заместитель министра государственной безопасности ЛНР" Александр Басов, бывший начальник ракетных войск и артиллерии РФ Владимир Зарицкий и офицер ФСБ Андрей Сушко, которого считают причастным к похищению в 2017 году крымскотатарского активиста. Также введены санкции против санаторий "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", курорт "Мрія", ООО "Южный Проект", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", "Гарант-СВ", "Управленческая компания инфраструктурных проектов" и "министерство государственной безопасности ЛНР ".



Теги: Россия, Донбасс, контроль, оккупация, ДНР, ЛНР
 
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