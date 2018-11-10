- «Выборы» в ОРДЛО: боевики сообщили об открытии участков10:23
- В Сети высмеяли располневшего главаря боевиков08:55
- В день «выборов» дончане готовы запереться в квартирах и не выходить08:03
- Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе21:30
- Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья20:48
- Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»20:36
- Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО19:58
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией18:30
Россия полностью контролирует оккупированные территории. Признано санкциями
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что новые санкции признают контроль России над оккупированными территориями. Об этом сообщает Трибун.
Дипломат подчеркнул, что новые санкции против России касаются как аннексированного Крыма, так и оккупированного Донбасса. Они введены против трёх физических лиц и девяти компаний, которые способствуют "интеграции" Крыма в Россию и причастны к нарушениям прав человека.
При этом США возлагают на Россию ответственность за нарушение прав человека в неподконтрольных территориях, которые оккупированы или контролируемые Россией с помощью силы.
"В течение долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над происходящим на оккупированных ею территориях. Это касается военных сил, политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс на востоке Украины", - заявил спецпредставитель.
Волкер отметил, что санкции против России будут усиливаться в случае отсутствия прогресса по вопросу возвращения Крыма Украине и имплементации Минских соглашений.
Также Курт Волкер сообщил, что в течении ближайших двух недель планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым, однако точная дата встречи пока неизвестна.
США расширили санкции против России за аннексию Крыма и вооружённую агрессию на Донбассе. В санкционный список вошли так называемый "заместитель министра государственной безопасности ЛНР" Александр Басов, бывший начальник ракетных войск и артиллерии РФ Владимир Зарицкий и офицер ФСБ Андрей Сушко, которого считают причастным к похищению в 2017 году крымскотатарского активиста. Также введены санкции против санаторий "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", курорт "Мрія", ООО "Южный Проект", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", "Гарант-СВ", "Управленческая компания инфраструктурных проектов" и "министерство государственной безопасности ЛНР ".
Теги: Россия, Донбасс, контроль, оккупация, ДНР, ЛНР
- Лавров хочет, чтобы Киев напрямую договорился с "ДНР-ЛНР" о попранной РФ границе
- Окупований Донбас: вони готуються
- План "Б": что Путин уготовил оккупированному Донбассу в случае провала Минска-2
- Гиркина возвращают на Донбасс: ради эскалации или утилизации?
- "Республиканцы" готовы дальше оккупировать Донбасс (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО)
- На Донбассе "горячо": Россия завезла боевикам "Л/ДНР" артснаряды с радиовзрывателями
- «Выборы» в ОРДЛО: боевики сообщили об открытии участков10:23
- 50 оттенков страха, отчаянья, безумия, треша — о сегодняшней жизни в Лугандоне09:51
- В Сети высмеяли располневшего главаря боевиков08:55
- В день «выборов» дончане готовы запереться в квартирах и не выходить08:03
- Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе21:30
- Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья20:48
- Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»20:36
- Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО19:58
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- США могут отменить антироссийские санкции: что будет с Крымом и Донбассом11:00
- Украинцев ждет введение нового налога10:43
- «Выборы» в ОРДЛО: боевики сообщили об открытии участков10:23
- В Украину из России завозили смертельно опасные лекарства для онкобольных10:10
- 50 оттенков страха, отчаянья, безумия, треша — о сегодняшней жизни в Лугандоне09:51
- На Светлодарском направлении погибли двое военных09:30
- В лесах Донетчины скоро появятся закарпатские лани09:15
- В Сети высмеяли располневшего главаря боевиков08:55
- В Украине появятся новые субсидии социально незащищенным украинцам08:22
- В день «выборов» дончане готовы запереться в квартирах и не выходить08:03
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями
- После родов — на работу: в Украине с нового года отменяют декрет. На его смену придут няни
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске
- "ДНР/ЛНР" "успокоила" сильная "ответка" ВСУ - минус 12 наемников: боевая сводка и карта ООС от 9 ноября - видео