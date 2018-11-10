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Светлодарская дуга в огне: оккупанты устроили ад бойцам ООС под Крымским и поплатились

10.11.2018 09:55
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Светлодарская дуга в огне: оккупанты устроили ад бойцам ООС под Крымским и поплатились

В преддверии "выборов" террористы "Л/ДНР" немного притихли, но не прекратили провокации. Горячее всего было на Светлодарской дуге. О ситуации на линии фронта рассказала пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС).
В пятницу, 9 ноября, гибридная армия России устроила бойцам ВСУ всего 9 обстрелов, но были они очень жесткими. Применяли террористы, среди прочего, запрещенное "Минском" вооружение: гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. Работал и вражеский снайпер. Тяжелее всего пришлось бойцам ООС, удерживающим Светлодарскую дугу. Оккупанты больше всего зверствовали под Крымским, накрывая позиции ВСУ 82-мм минометами. В результате обстрелов получили смертельные ранения аж 2 бойцов ООС. Ряды группировок "Л/ДНР" также понесли серьезные потери. Разведка ВСУ уверяет, что за прошедшие сутки оккупант лишился 2 террористов, еще 2 отправились на больничные койки.



Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, оккупанты, Светлодарская дуга, ООС
 
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