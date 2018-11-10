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Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
Кремль "выборами" окончательно "замораживает" террористические "Л/ДНР". Донбасс больше не интересен властям РФ.
О печальном будущем "республик" Донбасса рассказал на своем telegram-канале экс-главарь террористической группировки "Восток" Александр Ходаковский, передает "Диалог.UA". Уже завтра, 11 ноября, на оккупированном Донбассе состоятся фейковые "выборы" главарей "Л/ДНР". Победу в них Кремль уже обеспечил своим марионеткам Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.
Данное событие, уверен террорист Ходаковский, знаменует собой новый этап в существовании "Л/ДНР". "Сегодня Россия сняла с повестки если не планы, которые никогда не озвучивала, то послания устами наших "муэдзинов" в адрес "туда" о походах на Киев, о выходе на границы областей, о быстрой и победоносной войне", - сообщил экс-главарь "Востока", добавив, что Кремль переведет "республики" с помощью Пушилина и Пасечника на "мирные рельсы".
"Раз наступление захлебнулось, нужно принимать меры, чтобы удержать этот пятак земли, иначе, пока мы будем страдать и посыпать голову пеплом, нас выбьют и отсюда", - предупредил Ходаковский. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, пропагандистка РФ предупредила Кремль о бунте после "выборов" главарей "Л/ДНР".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Кремль, ДНР, ЛНР, Ходаковский
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