Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья

10.11.2018 20:48

Стратегическая цель России остается неизменной и не ограничивается только контролем «ДНР» и «ЛНР», проведением «выборов» в которых Украину подталкивают к сценарию Приднестровья. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Это контроль над всей территорией Украины. Когда мы об этом говорим, очень много людей считают, что речь идет о военной оккупации Украины, но это не соответствует действительности. Сейчас Кремль сосредоточен абсолютно на выборах президента и выборах в парламент Украины», – сказал он.

«На этом фоне, это объективный факт, за последние 6 месяцев активизировались пророссийские силы, которые пытаются внедрить тезис о необходимости "прямых переговоров": "Услышьте Донбасс. Надо разговаривать с Донецком и Луганском". Таким шагом нас пытаются подтолкнуть к сценарию, который в свое время Россия реализовала в Молдове, заставив Кишинев начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы видим», – продолжил Тука.

Комментируя проведение «выборов» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса, замминистра МинВОТ отметил, что в «ДНР» и «ЛНР» местные жители давно разочаровались в навязанных Россией идеях «русского мира», но у многих нет возможности покинуть эти территории, поэтому они вынуждены жить в нынешних реалиях.

«Ожидать, что будут очереди на "участках"? Конечно, это все могут сделать на камеры на некоторых "участках". Запросто. Но реального воодушевления и подъема нет», – резюмировал он.

Источник: https://dnews.dn.ua