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Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией
В «ДНР» сейчас должны «реально смотреть на вещи» и на геополитическую ситуацию. Об этом в интервью местным телеканалам заявил «врио главы республики» Денис Пушилин, отвечая на вопрос, говорят ли поправки, принятые Госдумой РФ о льготном получении гражданства, о планах по «воссоединению республики» с Россией.
«Определенный оптимизм в том, что принимаются данные решения, есть. Но давайте будем реально смотреть на вещи. Говорить сейчас о признании, как бы нам не хотелось бы этого, мы ждали этого с 2014 года, но есть ряд геополитических вопросов и ряд вопросов, которые являются сейчас более важными», – сказал он.
«Мы должны быть включены в повестку более широкого масштаба, нежели только Донбасс. Все наши шаги, наши действия соизмеряются с нашими возможностями на разном этапе становления республики. Сейчас я все же бы следил за мировой повесткой, за теми изменениями, которые происходят. С оптимизмом, но давайте все соизмерять с нашими возможностями», – заявил Пушилин.
В соцсетях отреагировали на его интервью и нашли намеки на конкретные планы:
- Вася: «У людей разрушено жилье из-за действий мошенника в том числе. А мошенник очень упитан, ухожен и с жильем у него, наверное, полный порядок. А почему не было вопросов о прошлом мошенника? В частности о его деятельности в финансовой пирамиде МММ»;
- «Ор Выше гор»: «Ахахах, уже в открытую сказал, что Донбасс возвращается назад в Украину. Ваш будущий глава. Ахахахах, и за что воюют-то? Я думал, за Россию. А оказывается воюют против Украины ради того, чтобы войти в состав Украины. У меня все, здравствуйте»;
- Светлана: «Перед выборами говорит красиво, поживем-увидим, что дальше будет»;
- Гоша: «Простой вопрос, на который никто не хочет отвечать, и просто его игнорируют: почему не показывают онлайн заседание в Минске?».
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».
Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.
В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин
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