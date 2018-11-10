В центре Донецка взорвали здание: район оцеплен полицией

10.11.2018 08:14

Вчера вечером в неподконтрольном Украине Донецке в 18:30 по местному времени в здание по ул. Роза Люксембург, 54 неизвестные выстрелили из гранатомета «Шмель». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет ДонПресс

По данным дончан, на момент выстрела здание было пустое, поэтому жертв нет. На данный момент здание оцепила полиция. На месте происшествия ведутся следственные действия.

«Говорят 7-ку магазин взорвали»

«Это что за здание? Альфа Маркет? Юбилейный ?»

«Как мне кажется, это бывшее здание Укрсоцбанка»

«Рядом были. присели аж»