- В Сети высмеяли располневшего главаря боевиков08:55
- В день «выборов» дончане готовы запереться в квартирах и не выходить08:03
- Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе21:30
- Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья20:48
- Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»20:36
- Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО19:58
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией18:30
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда" 18:14
В Донецке «полиция» внезапно опечатала популярный спортивный клуб
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке внезапно закрылся популярный спортивный клуб.
Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает donpress.com.
Речь идет о клубе «Оплот», расположенном на Текстильщике.
«#Донецк, по непонятной причине опечатали спортивный клуб „Оплот“ на Текстильщике», — пишут участники обсуждений, прилагая соответствующее фото.
«Опечатано кировским РОДГУ МВД ДНР до принятия решения в соответствии с законом», — говорится в сообщениях.
При этом посетители клуба не знали о событии до последнего — они приезжали на тренировки и на месте узнавали, что учреждение уже не работает. Некоторые дончане обслуживание в клубе были недовольны.
«Давно пора! В прошлом году не было отопления и хамство от директора!!!» — пишут комментаторы.
Теги: Донецк, Донбасс, спорт, клуб, закрытие, полиция, МВД, ДНР, соцсети
- В Донецке за четыре дня боевики «ДНР» задержали почти 600 горожан
- У шахтеров из «ДНР» сдали нервы. Троим «ополченцам» проломали головы
- Донецкий адвокат "ополчился" на вывески POLICE
- "Из князи в грязи" за неделю: в Донецке уже "прессуют" семью Захарченко, хотят отобрать дом и автомобили
- Украинская милиция обогнала всю полицию!
- Баварские психологи поделились опытом с донецкими правоохранителями
- 50 оттенков страха, отчаянья, безумия, треша — о сегодняшней жизни в Лугандоне09:51
- В Сети высмеяли располневшего главаря боевиков08:55
- В день «выборов» дончане готовы запереться в квартирах и не выходить08:03
- Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе21:30
- Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья20:48
- Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»20:36
- Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО19:58
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией18:30
- 50 оттенков страха, отчаянья, безумия, треша — о сегодняшней жизни в Лугандоне09:51
- На Светлодарском направлении погибли двое военных09:30
- В лесах Донетчины скоро появятся закарпатские лани09:15
- В Сети высмеяли располневшего главаря боевиков08:55
- В Украине появятся новые субсидии социально незащищенным украинцам08:22
- В день «выборов» дончане готовы запереться в квартирах и не выходить08:03
- Мимо Земли пролетит "Комета смерти" в форме черепа07:36
- Политолог назвал трех самых опасных мошенников среди украинских политиков07:20
- Никто этого не ожидал: Томос перенесёт для украинцев праздник07:05
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями
- После родов — на работу: в Украине с нового года отменяют декрет. На его смену придут няни
- "ДНР/ЛНР" "успокоила" сильная "ответка" ВСУ - минус 12 наемников: боевая сводка и карта ООС от 9 ноября - видео
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске