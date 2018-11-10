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Архив - Донецкая область

В Донецке «полиция» внезапно опечатала популярный спортивный клуб

10.11.2018 14:22
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В Донецке «полиция» внезапно опечатала популярный спортивный клуб

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке внезапно закрылся популярный спортивный клуб.

Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает donpress.com.

Речь идет о клубе «Оплот», расположенном на Текстильщике.

«#Донецк, по непонятной причине опечатали спортивный клуб „Оплот“ на Текстильщике», — пишут участники обсуждений, прилагая соответствующее фото.

«Опечатано кировским РОДГУ МВД ДНР до принятия решения в соответствии с законом», — говорится в сообщениях.

При этом посетители клуба не знали о событии до последнего — они приезжали на тренировки и на месте узнавали, что учреждение уже не работает. Некоторые дончане обслуживание в клубе были недовольны.

«Давно пора! В прошлом году не было отопления и хамство от директора!!!» — пишут комментаторы.



Теги: Донецк, Донбасс, спорт, клуб, закрытие, полиция, МВД, ДНР, соцсети
 
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