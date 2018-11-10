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Архив - Донецкая область

В Донецке вновь горел дельфинарий «Немо»

10.11.2018 09:04
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В Донецке вновь горел дельфинарий «Немо»

Во временно оккупированном Донецке вчера снова горел дельфинарий «Немо». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня в утреннее время во временно оккупированном Донецке снова горели останки сгоревшего в 2016 году дельфинария «Немо». Дым пожара был виден на значительном расстоянии. В прошлый раз дельфинарий также горел в ноябре.
Что послужило причиной столь мощного пожара на останках сгоревшего дельфинария неизвестно. Оккупационные «власти ДНР» только сообщили, что «пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет».



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, дельфинарий
 
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