Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час

10.11.2018 17:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час

На неподконтрольной Украине территории Луганской области, на время проведения так называемых «выборов» главари НВФ отменили комендантский час. Об этом пишут подконтрольные НВФ СМИ.

Сообщается, что комендантский час отменяется с 23:00 11 ноября 2018 года до 04:00 12 ноября 2018 года.

Возобновится он с 23:00 12 ноября 2018 года.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, комендантский час, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх