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В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час
10.11.2018 17:35
На неподконтрольной Украине территории Луганской области, на время проведения так называемых «выборов» главари НВФ отменили комендантский час. Об этом пишут подконтрольные НВФ СМИ.
Сообщается, что комендантский час отменяется с 23:00 11 ноября 2018 года до 04:00 12 ноября 2018 года.
Возобновится он с 23:00 12 ноября 2018 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, комендантский час, ОРЛО
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