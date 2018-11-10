“Виклала на стіл квитанції і полізла у зашморг”: Пенсіонерка наклала на себе руки після відмови в субсидії

10.11.2018 14:49

61-річна Наталія Михайлівна Нестеренко з Сартани не витримала бюрократії і безпросвітної бідності.

Виявилося, що пенсіонерка поховала чоловіка кілька років тому, а до цього часу жила з сином. Місяць тому він одружився і став жити окремо з дружиною. Платити самої за комуналку з пенсією 1600 гривень Наталя Михайлівна не могла. Повідомляє korupciya.com.

«Вона сиділа в холодній хаті, спала одягненої в кріслі, зайвий раз не включала ні газ, ні світло. Був включений в розетку тільки холодильник. Боялася, що не зможе заплатити », – розповіла невістка Рита.

Щоб переоформити субсидію за новими правилами, жінці потрібно було отримати купу довідок. Сусіди кажуть, що її ганяли по колу за новими і новими папірцями, а в підсумку в субсидії відмовили – нарахували борг за минулий сезон, цілих 2400 гривень. Очевидно, що де взяти гроші на оплату боргу, а тим більше – як платити за комуналку, якщо не дадуть пільг, жінка не знала. Син допомогти не міг, так як напередодні весілля їх з невісткою пограбували, винесли з будинку гроші, позичені на торжество, а також золото, цінні речі.

«Я коли перший раз до неї приїхала – у неї в холодильнику був суп з однієї води і найдешевша ковбаса. Економила на всьому. Вона говорила – ну як я можу заплатити борг 2400 гривень, якщо у мене пенсія 1600 × Хоч бери і вішайся », – згадує невістка. Але як виявилося згодом, ніхто з рідних і знайомих і подумати не міг, що жінка говорила це всерйоз.

Перед тим, як накласти на себе руки, жінка сплатила борг – частину грошей позичила у сестри, частину у сусідки, виклала на столі всі квитанції. Ніякої передсмертної записки не залишила, але рідні не сумніваються – останньою краплею була саме відмова в субсидії.