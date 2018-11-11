Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени

11.11.2018 18:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени

Жители временно неподконтрольной территории Донецкой области, вынужденные принимать участие в голосовании, сознательно приводят в негодность бюллетени.

Соответствующие фото они публикуют в соцсетях.

DonPress ранее сообщал, что один из избирателей отдал свой голос за Чака Норриса.

Еще несколько снимков с изображением испорченных бюллетеней обнародовал в Twitter блогер Necro Mancer. На этот раз список кандидатов был дополнен фамилиями не допущенного к «выборам» Павла Губарева и ныне покойного «главы» «ДНР» Александра Захарченко.



Теги: Донбасс, выборы, голосование, ДНР, Захарченко, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх