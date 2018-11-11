Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени

11.11.2018 18:11

Жители временно неподконтрольной территории Донецкой области, вынужденные принимать участие в голосовании, сознательно приводят в негодность бюллетени.

Соответствующие фото они публикуют в соцсетях.

DonPress ранее сообщал, что один из избирателей отдал свой голос за Чака Норриса.

Еще несколько снимков с изображением испорченных бюллетеней обнародовал в Twitter блогер Necro Mancer. На этот раз список кандидатов был дополнен фамилиями не допущенного к «выборам» Павла Губарева и ныне покойного «главы» «ДНР» Александра Захарченко.