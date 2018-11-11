"ЦИК ДНР" воскресил мертвых в день "выборов" Пушилина: Мушкетовское кладбище активно голосует

11.11.2018 18:42

По всей видимости, по случаю "выборов" главарем "ДНР" Дениса Пушилина из могил восстали мертвые. Только этим можно объяснить невероятную явку, объявленную "Центризбиркомом" террористической "республики".

О "мистических" явлениях на Донбассе рассказала "ЛентаUA.net", передает "Диалог.UA".

Сегодня, 11 ноября, жители оккупированного Донбасса "избирают" фаворита Кремля Пушилина своим главарем. "ЦИК" данной "прогрессивной республики" уже в 14:00 отчитался о явке почти в 66%. Это в 2 раза больше, чем на минувших выборах получил узурпатор Владимир Путин.

Единственным вариантом, при котором данная явка могла бы быть правдой, это внезапное воскрешение мертвецов со всех кладбищ оккупированного Донбасса. Самое активное участие там, по всей видимости, приняло Мушкетовское кладбище - самое старое и одно из самых крупных в оккупированном Донецке.

Не исключено, что так и было. Еще несколько дней назад в "ДНР" начали активно ходить слухи, что московские кураторы приказали использовать на "выборах" известный прием "мертвых душ". Местные коллаборанты усердно исполнили данный приказ и перестарались. Явка 66 % звучит настолько абсурдно, что в нее не верят даже отпетые любители "русского мира".