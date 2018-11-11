- Житель Донецка о "выборах": "Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника - и все, народ сх**ает и не пикнет"20:41
- Вышли на финишную прямую. «Власти» ОРДО заявили о 76% проголосовавших20:09
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями19:12
- "ЦИК ДНР" воскресил мертвых в день "выборов" Пушилина: Мушкетовское кладбище активно голосует18:42
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени18:11
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов17:38
- «Какие выборы, такие и наблюдатели». Тука прокомментировал ситуацию в ОРДЛО17:09
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле16:41
- В «ДНР» рассказали, как Украина отключает мобильную связь и вызывает головную боль16:08
- Оккупанты анонсировали на "выборах" в "ДНР" явку выше, чем у Путина, - смеются сепаратисты15:39
"ЦИК ДНР" воскресил мертвых в день "выборов" Пушилина: Мушкетовское кладбище активно голосует
По всей видимости, по случаю "выборов" главарем "ДНР" Дениса Пушилина из могил восстали мертвые. Только этим можно объяснить невероятную явку, объявленную "Центризбиркомом" террористической "республики".
О "мистических" явлениях на Донбассе рассказала "ЛентаUA.net", передает "Диалог.UA".
Сегодня, 11 ноября, жители оккупированного Донбасса "избирают" фаворита Кремля Пушилина своим главарем. "ЦИК" данной "прогрессивной республики" уже в 14:00 отчитался о явке почти в 66%. Это в 2 раза больше, чем на минувших выборах получил узурпатор Владимир Путин.
Единственным вариантом, при котором данная явка могла бы быть правдой, это внезапное воскрешение мертвецов со всех кладбищ оккупированного Донбасса. Самое активное участие там, по всей видимости, приняло Мушкетовское кладбище - самое старое и одно из самых крупных в оккупированном Донецке.
Не исключено, что так и было. Еще несколько дней назад в "ДНР" начали активно ходить слухи, что московские кураторы приказали использовать на "выборах" известный прием "мертвых душ". Местные коллаборанты усердно исполнили данный приказ и перестарались. Явка 66 % звучит настолько абсурдно, что в нее не верят даже отпетые любители "русского мира".
Теги: Россия, Донбасс, выборы, кладбище, голосование, ЦИК, ДНР, Пушилин
- Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка
- В "ДНР" наблюдателей за выборами готовят россияне, - ИС
- В Оппоблоке настаивают на прямых переговорах с Кремлем и «ДНР/ЛНР»
- Россияне из "ДНР" и "ЛНР" будут голосовать на выборах в Госдуму на территории России
- У главаря ЛНР отличились диким заявлением о войне на Донбассе
- "Глава ЦИК ДНР" Лягин боится, что его могут ликвидировать
- Житель Донецка о "выборах": "Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника - и все, народ сх**ает и не пикнет"20:41
- Вышли на финишную прямую. «Власти» ОРДО заявили о 76% проголосовавших20:09
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями19:12
- "ЦИК ДНР" воскресил мертвых в день "выборов" Пушилина: Мушкетовское кладбище активно голосует18:42
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени18:11
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов17:38
- «Какие выборы, такие и наблюдатели». Тука прокомментировал ситуацию в ОРДЛО17:09
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле16:41
- В «ДНР» рассказали, как Украина отключает мобильную связь и вызывает головную боль16:08
- Оккупанты анонсировали на "выборах" в "ДНР" явку выше, чем у Путина, - смеются сепаратисты15:39
- Житель Донецка о "выборах": "Дешевле взорвать Пушилина или Пасечника - и все, народ сх**ает и не пикнет"20:41
- Вышли на финишную прямую. «Власти» ОРДО заявили о 76% проголосовавших20:09
- Крупный город Украины остался без отопления: закрываются школы, в домах замерзают тысячи человек19:38
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями19:12
- "ЦИК ДНР" воскресил мертвых в день "выборов" Пушилина: Мушкетовское кладбище активно голосует18:42
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени18:11
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов17:38
- «Какие выборы, такие и наблюдатели». Тука прокомментировал ситуацию в ОРДЛО17:09
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле16:41
- В «ДНР» рассказали, как Украина отключает мобильную связь и вызывает головную боль16:08
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске