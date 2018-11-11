Горит дом. Неподконтрольное Зайцево попало под обстрел

11.11.2018 23:05

Сегодня вечером в результате обстрела произошло возгорание дома в неподконтрольной украинскому правительству Горловке. Об этом сообщило так называемое «представительство ДНР» в СЦКК.

Представители ОРДО отметили:

«Сегодня в 21:00 обстреляли Зайцево. В результате обстрела произошло возгорание нежилого дома по адресу: ул. Полетаева, 173».

По данным НВФ, из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты «МЧС ДНР» не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара.

Источник: https://donpress.com