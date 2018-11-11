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«Какие выборы, такие и наблюдатели». Тука прокомментировал ситуацию в ОРДЛО
На неподкотрольную территорию Донбасса на так называемые «выборы» приехали представители 22-х стран мира, называющих себя «международными наблюдателями».
Об этом заявил замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает donpress.com.
Так, чиновник отметил:
«Появились „международные наблюдатели“, задача которых — „объективное освещение волеизъявления народа Донбасса“. Как отмечают оккупанты, этот мусор они свезли из 22-х стран».
Комментируя состав «делегаций» Тука добавил, что «о качестве этого сброда свидетельствуют их личные данные»:
«Один — гражданин Финляндии, который называет себя «главным редактором международного «агентства новостей». Точнее — администратор страницы в интернете. Второй — гражданин Германии. Глава объединения Левых сил в муниципалитете Квакенбурга — городка с населением в 12 тысяч человек. Какие «выборы».
Теги: Донбасс, выборы, Европейский союз, наблюдатели, делегация, ОРДЛО, Тука
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