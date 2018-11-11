Компания «УЗ» ограничила продажу билетов на поезда

11.11.2018 12:30

Компания Укрзализныця сообщила об ограничении продажи билетов на поезда, которые будут курсировать после 9 декабря. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, также возможны изменения в графике движения поездов.



Такое решение принято в связи с подготовительными работами к началу движения электропоездов до международного аэропорта «Борисполь». В компании пояснили, что временно не осуществляется продажа билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018, но по мере корректировки графиков движения поездов продажа билетов на них будет открываться.



Напомним, что уже совсем скоро пассажиры смогут добираться до «Борисполя» на скоростном электропоезде всего за 35 минут. При этом билет на поезд будет обходиться всего в 80 гривен.