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На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
На временно оккупированных Россией территориях Донбасса в знак протеста был поднят украинский флаг
Данную информацию подтвердил пресс-центр СБУ.
Как сообщили в спецслужбе, на оккупированном Донбассе несколько тысяч человек до сих пор содержатся в захваченных российскими террористами исправительных учреждениях в нечеловеческих условиях. Известно, что заключенные лишены медицинской и правовой помощи, и постоянно подвергаются насилию и пыткам.
К силовикам, в частности, обратился бывший заключенный, прибывший на подконтрольную Киеву территорию после отбывания наказания в исправительных колониях на временно оккупированной территории Славяносербского района (Луганская область). Мужчина отметил, что в колонию регулярно приезжали бойцы так называемого «спецзназа ЛНР» для отработки на осужденных насильственных методов.
Отмечается, что заключенных жестоко избивали, стреляли из автоматов над головами. Пострадавшие, в знак протеста, несколько раз срывали так называемый «флаг ЛНР» и поднимали над зданием колонии национальный флаг Украины.
Другой экс-заключенный рассказал СБУ, что в исправительное учреждение приезжали боевики различных бандгруппировок. Так называемые «казаки» призвали вместе с ними идти воевать «за атамана Козицына» против бойцов АТО-ООС.
В силовом ведомстве также отметили, что в отношении 12 руководителей так называемого «управления исполнения наказаний террористической организации ЛНР» заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений. В целом, оперативниками было установлено почти полторы тысячи лиц, причастных к функционированию пенитенциарной системы незаконных вооруженных формирований.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, флаг, АТО
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