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«Не останутся безнаказанными». Гройсман отреагировал на «выборы» в ОРДЛО

11.11.2018 22:09
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«Не останутся безнаказанными». Гройсман отреагировал на «выборы» в ОРДЛО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сегодняшние «выборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса проходят с нарушением международного права.

Об этом сообщил в официальном на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

Глава правительства отметил:

«Сегодня непризнанные власти Донбасса провели фейковые „выборы“ на оккупированной украинской территории, в обход международного права, в обход исторической логики».

По его словам, организаторы и участники «выборов» не должны забывать об ответственности:

«Агрессор всегда должен помнить: преступления против человечества никогда не остаются безнаказанными».



Теги: Донбасс, выборы, агрессор, Гройсман, ОРДЛО
 
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