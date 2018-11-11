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Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями
Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова отметила неудовлетворительную работу банкоматов на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе.
Побывав на КПВВ «Майорск» и КПВВ «Станица Луганская», она отметила, что банкоматы не работают по графику и о сбоях людей не предупреждают заранее, передают novosti.dn.ua.
Так омбудсмен описала работу Ощадбанка на КПВВ «Станица Луганская»:
«Два банкомата в отделении спрятаны под замками. Работники отделения объясняют нарушение режима своей работы сбоями с электроэнергией и отсутствием денег в отделении. По моему обращению к руководителю отделения Станицы Луганской средства привезли и обеспечили верификацию и выплату пенсий одновременно.
Подчеркиваю – пенсионеров должны заранее информировать обо всех сбоях в работе как отделения, так и банкоматов».
Похожей ситуация оказалась и на КПВВ «Марьинка».
«Мобильный пункт Ощадбанка работает нерегулярно, хотя должен работать по графику, который необходимо вывесить на видном месте», - написала она на странице в Facebook.
Денисова пообещала, что будет добиваться улучшения ситуации.
Теги: Донбасс, пенсионер, банк, Марьинка, банкомат, Ощадбанк, Станица Луганская, КПВВ
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