Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями

11.11.2018 19:12

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова отметила неудовлетворительную работу банкоматов на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе.

Побывав на КПВВ «Майорск» и КПВВ «Станица Луганская», она отметила, что банкоматы не работают по графику и о сбоях людей не предупреждают заранее, передают novosti.dn.ua.

Так омбудсмен описала работу Ощадбанка на КПВВ «Станица Луганская»:

«Два банкомата в отделении спрятаны под замками. Работники отделения объясняют нарушение режима своей работы сбоями с электроэнергией и отсутствием денег в отделении. По моему обращению к руководителю отделения Станицы Луганской средства привезли и обеспечили верификацию и выплату пенсий одновременно.

Подчеркиваю – пенсионеров должны заранее информировать обо всех сбоях в работе как отделения, так и банкоматов».

Похожей ситуация оказалась и на КПВВ «Марьинка».

«Мобильный пункт Ощадбанка работает нерегулярно, хотя должен работать по графику, который необходимо вывесить на видном месте», - написала она на странице в Facebook.

Денисова пообещала, что будет добиваться улучшения ситуации.