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Пушилин сообщил плохую новость для жителей "ДНР": надежда оккупантов окончательно рухнула .

11.11.2018 12:39
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Пушилин сообщил плохую новость для жителей "ДНР": надежда оккупантов окончательно рухнула .

Россия не намерена признавать официальный статус "ДНР", превращая оккупированную часть Донбасса в замкнутую резервацию. Видео с плохой для "ДНР" новостью опубликовал журналист Денис Казанский, показавший фрагмент интервью Дениса Пушилина с ответом на ключевой для боевиков вопрос. Пушилин дал понять, что Москва не намерена признавать независимость " ДНР", а значит жителей "республики" в ближайшем времени и не ждет ничего хорошего. "Давайте все же будем реально смотреть на вещи… Говорить о признании, как бы нам ни хотелось этого, как бы ни ждали этого с 2014 года, есть ряд вопросов, которые являются сейчас более важными", - заявил Пушилин в интервью донецким журналистам. При этом сам Казанский отметил, что оккупированная часть Донбасса превратилась в резервацию, а мышеловка России 2014 года захлопнулась.

 Источник : https://www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, оккупанты
 
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