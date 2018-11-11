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"Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
Так называемые "выборы" на оккупированной части Донбасса в "Л/ДНР" превратились в настоящие фарс.
Очевидцы делятся свидетельствами и фотографиями в социальных сетях, рассказывая о массовой раздаче продуктов и продаже картошки с капустой по сниженным ценам ради привлечения людей на голосование, передает dialog.ua.
Очевидцы сообщают, что местные власти спекулируют на бедности жителей Донбасса, завлекая людей дешевыми продуктами. "По слухам, на "выборах" в оккупированных Первомайске раздавали хлеб, а в Стаханове кур. Это п***ец какой-то", - пишут пользователи.
При этом в оккупированном Енакиево на избирательных участках продают картошку, морковку и свеклу по бросовым ценам. Очевидцы опубликовали фото из "ДНР", где люди стоят в очереди за дешевыми овощами рядом с избирательным участком.
Теги: Донбасс, выборы, Енакиево, овощи, продукты, ДНР, соцсети
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