В ОРДО заявили о первых нарушениях на выборах

11.11.2018 13:14

На одном из избирательных участков в неподконтрольной Украине части Донецкой области были обнаружены агитационные материалы в день проведения выборов. Об этом заявила председатель местного «ЦИК» Ольга Позднякова.

По ее данным, в одной из участковых избирательных комиссий была обнаружена стопка агитационных плакатов.