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Архив - Донецкая область

Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов

11.11.2018 17:38
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Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов

Боевики "Л/ДНР" сразу после выборов на оккупированной части Донбасса хотят начала официальных переговоров с Украиной, предлагая Киеву общение напрямую за переговорным столом.

В комментарии российским информационным агентствам так называемый представитель "народной милиции" "ЛНР" Андрей Марочко сделал Украине официальное предложение, передает dialog.ua.

Заявление российского наемника в адрес Украины цитирует подконтрольные Кремлю агентство "РИА Новости". Марочко намекнул на украинских олигархов и предложил прямые переговоры с избранной на "выборах" верхушкой "Л/ДНР", чего давно и упорно добивается Москва.

Он также отметил "катастрофическое положение дел" в украинской армии и экономике, что из уст российского наемника на фоне ситуации на Донбассе прозвучало особенно смешно.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, переговоры, ДНР, ЛНР, боевики
 
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