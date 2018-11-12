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Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
Денис Пушилин сделал слишком надменное заявление, после которого он может лишиться не только должности, но и жизни. Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк, передает "Диалог.UA".
После обработки почти 77% бюллетеней в голосовании за пост главаря "ДНР", разумеется, лидирует Денис Пушилин, а на "выборах" в "совет ДНР" побеждает "Донецкая республика". Цимбалюк пояснил, как только Пушилин занял должность главы боевиков "ДНР", то допустил ту же ошибку, что и его убитый предшественник: начал угрожать. Согласно заявлению Пушилина, "мир должен и будет считаться с "ДНР", однако в Кремле такую речь могут принять и на свой счет, после чего террориста уберут так же, как когда-то убрали Захарченко, который иногда делал подобные заявления.
Цимбалюк отмечает, что Пушилина не убережет от наказания Кремля ни охрана, ни бронежилет, ни дорогие авто, ведь его ликвидаторы всегда будут находится в его окружении. Россия не намерена признавать официальный статус "ДНР", превращая оккупированную часть Донбасса в замкнутую резервацию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, заявление
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