Известный украинец предложил отдать Донбасс России: Отрезать всю ту территорию, ту нечисть от нас

12.11.2018 10:32

Украинский писатель Василий Шкляр заявил, что Донбасс не стоит жизней лучших украинцев, пишет Политека.

«Донбасс для нас — чужая чужбина. Убежден, что и территория не стоит жизней лучших украинцев. Мне часто заявляют, что я чуть не сепаратист, потому что готов отдать эти земли. Но у меня есть лучший план возвращения: отрезать всю ту территорию, ту нечисть от нас, построить свое сильное государство, а потом уже присоединять кого угодно, но на своих условиях. Потому что получается так, что хотим не Донбасс присоединить к Украине, а наоборот», — отметил писатель.

«О деоккупации Крыма, Донбасса, то сначала следует провести деоккупацию Киева. Киев сегодня оккупирован, и это очевидно. Разве мы не смотрим центральные каналы, которые являются пророссийскими? Они несут большую угрозу, чем Валуевские циркуляры. Должны быть правила: украинский язык государственный, это язык общения и обучения. Следует сделать так, чтобы без него не могли обойтись. Как это в Израиле или в любой другой стране. Тогда все станет на свои места. Люди солидаризируются вокруг своего языка, культуры и духовности. Солидарная нация — это совсем не то рассеянное общество, которое мы имеем сейчас», — сказал Шкляр.

Отметим, в сети опубликовали фото погибшего украинского сапера, смерть которого лишила двоих детей отца. Так, трагедия произошла 10 ноября, когда воин 12-го отдельного мотопехотного батальона Юрий Олийнык (Юра «Полтава») вышел на свое последнее боевое задание как сапер на Светлодарской дуге.

Перед этим 9 ноября в схватке с боевиками Донбасса погиб 19-летний Иван Воробей. Как выяснилось, молодой парень был родом из села Дегтяревка Новгород-Северского района Черниговской области.

«К сожалению, в ходе боя, выдвигаясь к боевым позициям, получил смертельные ранения солдат Иван Васильевич Воробей. Его боевой собрат, солдат Евгений Валерьевич Летюк, пытался оказать помощь, бросился перетащить солдата в окоп, но также получил смертельное ранение», — отмечается в сообщении.

Источник: https://from-ua.com

Василий Шкляр также отметил, что прежде, чем освобождать оккупированные территории, надо провести деоккупации столицы.