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Недействительны. В ПА ОБСЕ сделали заявление по «выборам» в ОРДЛО
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что «псевдовыборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса являются недействительными. Об этом сказано в его заявлении на сайте ПА ОБСЕ.
По словам Церетели, Парламентская ассамблея ОБСЕ полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и в который раз призывает к полному выполнению Минских соглашений сторонами конфликта. Церетели подчеркнул:
«По этой причине я глубоко сожалею, что лидеры сепаратистов, контролирующие часть Донецкой и Луганской областей, проигнорировали многие призывы международного сообщества, чтобы на выходных эти „выборы“ были отменены. Проведение любых выборов без согласия Украины является явным нарушением суверенитета страны. Также без действенного режима прекращения огня и полного отвода тяжелого вооружения обеими сторонами, такие выборы автоматически будут недействительными».
Кроме того, политик уточнил, что «выборы» в ОРДЛО были незаконными и провокационными:
«Такие шаги, как эти, только ведут к препятствованию выполнения Минских соглашений, и их нужно избегать. Я настоятельно призываю все стороны возобновить усилия в рамках „нормандского формата“ и Трехсторонней контактной группы, чтобы способствовать конструктивным переговорам».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, ОБСЕ, ОРДЛО
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