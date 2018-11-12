Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Незаконные выборы в Донецке и Луганске: в НАТО сделали резкое заявление в адрес Москвы

12.11.2018 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Незаконные выборы в Донецке и Луганске: в НАТО сделали резкое заявление в адрес Москвы

"Выборный фарс" на оккупированных территориях востока Украины не признали мировые лидеры.

Свою позицию по данному вопросу выразил и Североатлантический альянс. НАТО опубликовал заявление, которое касается "выборов", состоявшихся 11 ноября в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Там назвали мероприятие незаконным, сообщает "Диалог.UA". Соответствующую информацию опубликовал телеканал "Прямой" со ссылкой на официальное заявление Альянса. Там отмечают, что данное мероприятие не соответствует букве и духу договоренностей, достигнутых в Минске, и подрывают усилия по мирному разрешению вооруженного противостояния.

В Альянсе призвали стороны придерживаться процесса мирного урегулирования – имплементации минских соглашений. Еще более жестко "выборы в ЛНР и ДНР" прокомментировал представитель Государственного департамента США Курт Волкер, который назвал "республики" псевдогосударствами, руководимыми мошенниками и бандитами.

При этом Волкер напомнил, что все это содержат и оплачивают граждане РФ из своих налогов. Напомним, в Донецке похвастались "рекордной явкой" избирателей 11 ноября, заявив, что в "выборах" поучаствовали более 80 процентов жителей региона. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, выборы, Луганск, НАТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх