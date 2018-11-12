Незаконные выборы в Донецке и Луганске: в НАТО сделали резкое заявление в адрес Москвы

12.11.2018 09:00

"Выборный фарс" на оккупированных территориях востока Украины не признали мировые лидеры.

Свою позицию по данному вопросу выразил и Североатлантический альянс. НАТО опубликовал заявление, которое касается "выборов", состоявшихся 11 ноября в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Там назвали мероприятие незаконным, сообщает "Диалог.UA". Соответствующую информацию опубликовал телеканал "Прямой" со ссылкой на официальное заявление Альянса. Там отмечают, что данное мероприятие не соответствует букве и духу договоренностей, достигнутых в Минске, и подрывают усилия по мирному разрешению вооруженного противостояния.

В Альянсе призвали стороны придерживаться процесса мирного урегулирования – имплементации минских соглашений. Еще более жестко "выборы в ЛНР и ДНР" прокомментировал представитель Государственного департамента США Курт Волкер, который назвал "республики" псевдогосударствами, руководимыми мошенниками и бандитами.

При этом Волкер напомнил, что все это содержат и оплачивают граждане РФ из своих налогов. Напомним, в Донецке похвастались "рекордной явкой" избирателей 11 ноября, заявив, что в "выборах" поучаствовали более 80 процентов жителей региона.



Источник: www.dialog.ua