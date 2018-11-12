Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР"

12.11.2018 18:20

Президент России отметил, что он с "большим пониманием" относится к проведению незаконных "выборов" на территории оккупированных районов Донбасса.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Диалог.UA". После обработки почти 77% бюллетеней в голосовании за пост главаря "ДНР", разумеется, лидирует Денис Пушилин, а на "выборах" в "совет ДНР" побеждает "Донецкая республика". Песков отметил, что пока ничего не знает о том, будет ли Владимир Путин поздравлять или передавать поздравления "законно избранным" представителям "Л/ДНР".

Также он пояснил, что в Кремле с глубоким пониманием относятся к тому факту, что на оккупированных территориях были проведены "выборы".

Также пресс-секретарь Путина вновь обвинил украинскую строну в том, что она не выполняет минские договоренности и главы "республик" делают все, чтобы принести "стабильность" гражданам. Он пояснил, что над оккупированными территориями Донбасса нависла значительная угроза широкомасштабных военных действий. Главари "ДНР" сочинили и озвучили настолько огромные цифры по явке и "выборам" в целом, что в очередной раз попались на глупом вранье. Россия не намерена признавать официальный статус "ДНР", превращая оккупированную часть Донбасса в замкнутую резервацию.



Источник: www.dialog.ua