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"Скоро под**нем все, они ждут нашей смерти", - в ОРДО открыто проклинают боевиков и Россию, жители на грани

12.11.2018 21:35
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"Скоро под**нем все, они ждут нашей смерти", - в ОРДО открыто проклинают боевиков и Россию, жители на грани

Блогер с ником БыльБылева разместил в Twitter скриншоты переписки с соцсетях, где жители оккупированной час Донецкой области обсуждают ситуацию в угольной промышленности региона. Ситуация – даже уже не критическая, а настолько плачевная, что можно говорить о необратимых изменениях, передает "Диалог.UA". 

Пишут, что на неработающей с 2014 года шахте "Северной" предприятия "Макеевуголь" мародеры растаскивают производственные помещения, а бытовые помещения (баню) уже и на стройматериалы разбирают. Возможно, эта шахта уже полностью уничтожена как угледобывающее предприятие, если местные "крепкие хозяйственники" довели ситуацию до затопления горных выработок.  Как это произошло на шахте им. Ленина в Горловке, где уже и шахтный копер порезали на металл. 

Местные жителя не скрывают, что впереди – только депрессивность. Кое как еще можно выживать в Донецке, на остальных подконтрольных боевикам территориях настоящая разруха.

"Россия и Путин будьте вы прокляты, с вами одни несчастья", "Такого упадка как за эти годы раньше трудно было представить", "Скоро подохнем все, они ждут нашей смерти", "Да, раньше мы жили, а теперь даже не выживаем, а еле-еле существуем",- жалуются в пабликах жители "ДНР". 

Блогер также приводит комментарий одной из женщин, живущих в "ДНР". Сепаратистка обвинила в крахе угольной промышленности и вообще экономики на оккупированной территории… Украину, и считает, что все проблемы начались с Майдана. Ватница призналась, что с приходом "русского мира" не может позволить себе ту роскошь, в которой жила раньше. 

"И сейчас бы каталась по безвизу, Но дуре захотелось русского мира. В итоге - ж*** и традиционно в этом виноваты х**лы", - жестко стороннице Путина ответили другие пользователи.  Напомним, в ОРДО пришла жуткая беда, в сравнении с которой Чернобыль покажется "сказкой". 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ОРДО
 
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