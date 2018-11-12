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Архив - Донецкая область

СМИ ОРДО назвали нового «смотрящего» «ДНР»

12.11.2018 20:20
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СМИ ОРДО назвали нового «смотрящего» «ДНР»

После так называемых «выборов» вся «власть» на неподконтрольной Украине части Донецкой области перейдет в руки «вице -премьер-министра «ДНР» Александра Ананченко. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

В своих сообщениях СМИ отмечает:

«Все импортные и экспортные поставки будет единолично осуществлять компания „Внешторгсервис“, зарегистрированная в Южной Осетии. При Захарченко (Александр, бывший главарь ДНР, ликвидированный в Донецке) и „Ташкенте“ „Внешторгсервис“ курировал поставки по линии металлургической продукции, а углем занимался контролируемый „Ташкентом“ торговый дом „Уголь Донбасса“. Теперь финансовые потоки региона целиком уйдут под „Внешторсервис“. Пушилин при этом ничем управлять не будет. Реальную власть и контроль над финансами получит премьер-министр „ДНР“ Александр Ананченко, назначенный самим Пушилиным по указанию кураторов».

Стало известно, что ранее Ананченко «работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве», занимавшуюся добычей природных ресурсов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, выборы, ДНР, ОРДО
 
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