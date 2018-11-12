- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
«Совсем не достижение». Гиркин прокомментировал «выборы» в ОРДЛО
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что не вполне доволен тем, как были проведены «выборы» в ОРДЛО. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Так, по словам Гиркина, «выборы» были проведены с особым цинизмом, так как показатели явки «избирателей» явно завышены. Грикин пишет:
«Явка на «выборах» в ДНР превысила 80%. Почти на 10% «переплюнув» явку в ЛНР. Ясное дело, — для человечишки, который ранее занимал руководящие должности в «МММ» — это совсем не достижение. Но ведь он трудился, конечно, не один и даже, вероятно, не в самой главной роли. Помощь «специалистов из РФ» явно была определяющей. И — с учетом данного обстоятельства — можно лишь с оптимизмом констатировать: «результат неплох, но еще есть большие резервы и задел на будущее». Поскольку 146% - это «верхняя планка» и до нее еще очень-очень далеко. Но «дорогу осилит идущий».
Теперь нам осталось ждать результатов. Главная интрига — «сколько за Пушилина»? Остановятся ли на «скромных» 60−65% или «выдадут на гора» (безмерно — до слез сквозь заливистый глумливый хохот — порадовав Владислава Юрьевича) гораздо больше?
Проще говоря — будут глумиться над народом «умеренно», или «с особым цинизмом»? Хотя куда уж дальше, в общем-то…»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, Гиркин, ОРДЛО
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина
- После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО
- «Как скажет Путин!: главари ОРДЛО готовятся к «выборам»
- Никакой амнистии террористам "ЛДНР", жесткое "нет" особому статусу и выборам в ОРДЛО – опрос
- ПАСЕ предлагает Украине пересмотреть список районов Донбасса, где могут пройти выборы
- "Нет выборам на Донбассе по сценарию РФ!" - в Киеве завершился марш полка МВД "Азов" (ВИДЕО)
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Боевики "ДНР" крупно опозорились с "выборами" и критически напутали цифры - реакция Сети16:46
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
- Длинные выходные и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы в декабре20:00
- В НАТО отреагировали на незаконные выборы в ОРДЛО19:45
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Разведка: Во время «выборов» в ОРДЛО рассылали смс-сообщения с угрозами19:15
- В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель18:56
- «Евробляхеры» заблокировали таможню, жгут шины: подробности и кадры бунта18:39
- Песков рассказал, как Путин отреагировал на проведение "выборов" в "Л/ДНР" 18:20
- Порошенко предложил новые изменения в Конституцию из-за «выборов» на Донбассе18:00
- «Выборы на Донбассе имеют большое значение»: российский журналист призвал Украину к действиям17:40
- В ОРДО заявили о восстановлении работы Vodafone17:20
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях