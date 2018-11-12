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В Донецке определился победитель на выборах «главы» «ДНР»
12.11.2018 09:14
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке местная «ЦИК» обработала 97,52% бюллетеней после выборов «главы» «республики». Об этом на брифинге заявила председатель «центризбиркома» Ольга Позднякова.
По данным на 08:00 сегодня, 12 ноября, голоса за кандидатов распределились так:
- 60,9% - Пушилин Денис Владимирович,
- 7,8% - Евстифеев Роман Николаевич,
- 6,4% - Медведев Владимир Анатольевич,
- 14,1% - Храменков Роман Александрович,
- 9,2% - Шишкина Елена Николаевна.
1,6% бюллетеней оказались недействительными. Подсчет голосов еще продолжается.
Явка на выборах якобы составила свыше 80%.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, ДНР
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