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Архив - Донецкая область

В Донецке определился победитель на выборах «главы» «ДНР»

12.11.2018 09:14
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В Донецке определился победитель на выборах «главы» «ДНР»

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке местная «ЦИК» обработала 97,52% бюллетеней после выборов «главы» «республики». Об этом на брифинге заявила председатель «центризбиркома» Ольга Позднякова.

По данным на 08:00 сегодня, 12 ноября, голоса за кандидатов распределились так:

  • 60,9% - Пушилин Денис Владимирович,
  • 7,8% - Евстифеев Роман Николаевич,
  • 6,4% - Медведев Владимир Анатольевич,
  • 14,1% - Храменков Роман Александрович,
  • 9,2% - Шишкина Елена Николаевна.

1,6% бюллетеней оказались недействительными. Подсчет голосов еще продолжается.

Явка на выборах якобы составила свыше 80%.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, выборы, ДНР
 
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