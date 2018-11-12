В Донецке определился победитель на выборах «главы» «ДНР»

12.11.2018 09:14

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке местная «ЦИК» обработала 97,52% бюллетеней после выборов «главы» «республики». Об этом на брифинге заявила председатель «центризбиркома» Ольга Позднякова.

По данным на 08:00 сегодня, 12 ноября, голоса за кандидатов распределились так:

60,9% - Пушилин Денис Владимирович,

7,8% - Евстифеев Роман Николаевич,

6,4% - Медведев Владимир Анатольевич,

14,1% - Храменков Роман Александрович,

9,2% - Шишкина Елена Николаевна.

1,6% бюллетеней оказались недействительными. Подсчет голосов еще продолжается.

Явка на выборах якобы составила свыше 80%.

Источник: https://donpress.com