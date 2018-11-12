В Марьинке в результате обстрела ранен мирный житель

12.11.2018 18:56

В период с 9 по 11 ноября в результате обстрелов в Донецкой области получил ранение житель Марьинки. Об этом происшествия сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Так, по данным лечебно-профилактических учреждений области, житель прифронтовой Марьинки получил огнестрельную травму и на данный момент находится на госпитализации.



При этом подробностей происшествия в администрации не называют. Напомним, что ранее в пресс-центре штаба ООСл сообщалось, что 10 ноября подразделения НВФ трижды за день обстреливали Марьинку.

Источник: https://donpress.com