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Архив - Донецкая область

В ОРЛО произошло массовое отравление детей

12.11.2018 12:40
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В ОРЛО произошло массовое отравление детей

В неподконтрольном Украине городе Вознесеновка Луганской области с пищевым отравлением госпитализированы восемь детей из одной семьи. Об этом сообщают подконтрольные «власти» ОРЛО СМИ.

По информации, в больницу попали дети в возрасте от 2 до 15 лет. При этом трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести с рвотой, а остальные в легкой степени тяжести с коликами в желудке.

По словам родителей пострадавших детей, что накануне на рынке в неподконтрольном украинскому правительству Должанске купили творог и сметану, после чего приготовили вареники, которые и кушали дети.

Уже ночью у детей начали проявляться признаки пищевого отравления, при этом взрослые не пострадали.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, дети, отравление, ОРЛО
 
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